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Две белоруски будут бороться за выход в четвертьфинал теннисного турнира в Майами
Сегодня сразу две белоруски будут бороться за выход в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Майами с внушительным призовым фондом - более 3 млн долларов. Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко выйдет на центральный корт против нынешнего лидера рейтинга WTA Эшли Барти. В 18 часов прямая трансляция начнется на "Беларусь 5", а ориентировочно в 20:00 не пропустите дуэль Арины Соболенко с чешкой Маркетой Воундроушевой.
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