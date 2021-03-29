Две белоруски будут бороться за выход в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

Сегодня сразу две белоруски будут бороться за выход в четвертьфинал престижного теннисного турнира в Майами с внушительным призовым фондом - более 3 млн долларов. Экс первая ракетка мира Виктория Азаренко выйдет на центральный корт против нынешнего лидера рейтинга WTA Эшли Барти. В 18 часов прямая трансляция начнется на "Беларусь 5", а ориентировочно в 20:00 не пропустите дуэль Арины Соболенко с чешкой Маркетой Воундроушевой.