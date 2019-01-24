Только две белоруски отобрались в гонку преследования по итогам спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце. Ирина Кривко с одним промахом на стойке 17-я, Елена Кручинкина также с одним неточным выстрелом, но только на лежке, - 37-я. Победила отличница в стрельбе 22-летняя Маркета Давидова из Чехии. Вторая - Кайса Макаряйнен, третья - Марте Олсбю Рейселанд.