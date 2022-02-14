Две белоруски вышли в финал турнира по лыжной акробатике на Олимпиаде в Пекине

В олимпийском Пекине внимание белорусов приковано к лыжной акробатике. Две белорусские фристайлистки вышли в финал соревнований. Действующая олимпийская чемпионка Анна Гуськова показала шестой результат. А наша дебютантка - юная Анастасия Андриянова - 12-й. Финал стартует в 14:00 по минскому времени. Прямую трансляцию из Пекина смотрите на "Беларусь 5".



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