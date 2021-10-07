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Две белоруски выступят во втором круге теннисного турнира серии WTA в американском Индиан-Уэллсе
Две белоруски выступят во втором круге престижного турнира серии WTA в американском Индиан-Уэллсе. Виктория Азаренко стартует именно с этой стадии, Александра Саснович прошедшей ночью преодолела первый раунд. Белоруска уверенно обыграла 71-ю в мире колумбийку Марию-Камиллу Осрио-Серрано, не отдав ни одного гейма в первом сете, была сильнее и во втором - 6:4. В 1/32 финала Саснович сыграет с Эммой Радукану.Британка, помним, сенсационно выиграла US Open. Виктория Азаренко, дважды бравшая титул местных соревнованийв 2012 и 2016 годах, завтра вечером будет противостоять Магде Линетт из Польши.
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