Две эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе запланированы на 8 января

После удачного выступления наших биатлонисток в спринтерской гонке накануне с предвкушением ждем две эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, запланированные на сегодня. Напомним, вчера Анна Сола заняла второе место. Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова остановилась в шаге от пьедестала. Они обе выступят в смешанной эстафете. От мужчин заявлены Никита Лобастов и Антон Смольский. В 14:05 прямая трансляция гонки начнется на телеканале "Беларусь 5". А позже следим за сингл-микстом. Здесь за Беларусь на лыжню выйдут Дмитрий Лазовский и Ирина Лещенко, в 16:35 - также на спортивном канале.