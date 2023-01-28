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Две гонки преследования состоятся в Раубичах 28 января на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону
Двумя гонками преследования сегодня в Раубичах продолжится пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Первыми на дистанцию в 12,5 км отправятся мужчины. Лучший из белорусов по итогам спринта - Антон Смольский - выступит под третьим номером, а его отставание от лидера Эдуарда Латыпова на старте составит 17 секунд. Дмитрий Лазовский начнет борьбу спустя 37 секунд. Вслед за мужчинами разыграют медали в пасьюте женщины. Здесь лучшие стартовые позиции среди белорусок у Динары Алимбековой-Смольской, которая в самом начале гонки будет уступать 3 секунды Ирине Казакевич.
Прямая трансляция из Раубич на "Беларусь 5" в 10:40. А тех, кто хочет увидеть биатлон вживую, к месту проведения соревнований доставит пригородный экспресс-маршрут под номером 949.
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