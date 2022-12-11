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Две медали у женщин и две цветочные церемонии у мужчин - белорусы завершили третий этап Кубка России по биатлону
Две медали у женщин (обе у Алимбековой - золото и серебро) и две цветочные церемонии у мужчин. Белорусы успешно завершили третий этап Кубка России по биатлону. Олимпийская чемпионка на сегодняшний масс-старт не вышла, лишь Ирина Кручинкина выступила за Беларусь и завершила гонку 18-й. У мужчин же лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский, оказавшийся в цветочной церемонии - шестое место. Антон Смольский, капитан команды, гонку пропускал. Он выступил в Тюмени лишь в спринте, где занял также высокое, пятое место.
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