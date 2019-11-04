3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Две медали завоевали белорусы на домашнем этапе Кубка мира по велоспорту
Две медали завоевали белорусы на домашнем этапе Кубка мира по велоспорту на треке, первом в олимпийском сезоне. 57 команд из 44 стран боролись на велодроме "Минск-Арены" не только за награды, но и за лицензионные очки на игры четырехлетия. Так, на высшую ступень пьедестала в своей коронной дисциплине - скретче - поднялся Евгений Королек, а в женской гонке по очкам бронзу взяла Татьяна Шаракова.
Уже 8 ноября в Великобритании стартует второй этап Кубка мира. Третий в конце месяца будет принимать Гонконг.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов