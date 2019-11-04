Две медали завоевали белорусы на домашнем этапе Кубка мира по велоспорту на треке, первом в олимпийском сезоне. 57 команд из 44 стран боролись на велодроме "Минск-Арены" не только за награды, но и за лицензионные очки на игры четырехлетия. Так, на высшую ступень пьедестала в своей коронной дисциплине - скретче - поднялся Евгений Королек, а в женской гонке по очкам бронзу взяла Татьяна Шаракова.



Уже 8 ноября в Великобритании стартует второй этап Кубка мира. Третий в конце месяца будет принимать Гонконг.







