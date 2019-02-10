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Две победы в первый день Кубка Федерации. На кону полуфинал. Болеем за наших теннисисток на "Беларусь 5"

Внимание белорусских болельщиков тенниса сегодня вновь приковано к Германии. Всего одной выигранной встречи достаточно сборной Беларуси, чтобы выйти в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации. Накануне наши девушки Александра Саснович и Арина Соболенко выиграли два своих матча. Сегодня сначала на корт выйдут Татьяна Мария и Арина Соболенко. После сыграют вторые номера команд - Александра Саснович и Андреа Петкович. Завершится противостояние парным поединком, в котором Виктория Азаренко и Лидия Морозова сыграют против Анны-Лены Гренефельд и Лауры Зигемунд. Отметим, капитаны обеих команд еще могут сделать замены.


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Прямая трансляция первого матча встречи Германия - Беларусь начнется на "Беларусь 5" в 13:00.

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