Две победы в первый день Кубка Федерации. На кону полуфинал. Болеем за наших теннисисток на "Беларусь 5"

Внимание белорусских болельщиков тенниса сегодня вновь приковано к Германии. Всего одной выигранной встречи достаточно сборной Беларуси, чтобы выйти в полуфинал Мировой группы Кубка Федерации. Накануне наши девушки Александра Саснович и Арина Соболенко выиграли два своих матча. Сегодня сначала на корт выйдут Татьяна Мария и Арина Соболенко. После сыграют вторые номера команд - Александра Саснович и Андреа Петкович. Завершится противостояние парным поединком, в котором Виктория Азаренко и Лидия Морозова сыграют против Анны-Лены Гренефельд и Лауры Зигемунд. Отметим, капитаны обеих команд еще могут сделать замены.

