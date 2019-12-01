Две спринтерские гонки по биатлону пройдут в Эстерсунде

Сегодня будем следить за этапом Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Он продолжится двумя спринтерскими гонками. Сначала на дистанцию выйдут мужчины. Под 12 номером на лыжню уйдет Сергей Бочарников, чуть позже еще трое белорусов - Роман Елетнов, Антон Смольский и Никита Лобастов. "Беларусь 5" покажет гонку в записи - начало в 16:15, а следом прямая трансляция женского спринта. Здесь от Беларуси также представлен квартет - Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола.



