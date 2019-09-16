Двое белорусов пробились в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

Михаил Долголевец пробился в 1/8 финала на чемпионате мира по боксу, который проходит в российском Екатеринбурге. Во втором круге турнира в весе до 81 килограмма белорус встречался с Андреем Чиряковым из Молдовы и был сильнее единогласным решением судей - 5:0. Завтра Долголевец поспорит за выход в четвертьфинал. За эту же стадию сегодня будет бороться Виталий Бондаренко. В третьем поединке планетарного форума он сразится с итальянцем Сальваторе Кавалларо.



