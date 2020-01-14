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Двое белорусов преодолели стартовый круг квалификации Australian Open

Ольга Говорцова преодолела стартовый круг квалификации первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open. Белоруска оказалась сильнее хозяйки кортов Эбби Майерс в двух сетах с одинаковым счетом 7:5. Во втором круге квалификации Говорцова встретится с Каролин Доулхайд из США. Покорился стартовый этап отбора и Илье Ивашко. Белорус победил британца Лиама Броди 6:3, 6:0.

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