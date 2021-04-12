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Белорусские пятиборцы заняли второе место в смешанной эстафете на этапе КМ в Болгарии
Павел Тихонов и Ксения Климянкова заняли второе место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по современному пятиборью в Софии. Наш дуэт набрал в сумме 1 440 баллов, пропустив вперед лишь казахстанский тандем Мищенко - Потапенко. До золота белорусам не хватило всего 2 балла. Помимо смешанной эстафеты медальным получился старт у мужчин, по итогам которого Илья Полозков выиграл бронзовую награду. Он единственный из нашей мужской команды попал в число 36 финалистов. Что касается женской сборной, то лучший результат у Анастасии Прокопенко. В итоговом протоколе она шестая.
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