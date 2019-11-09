Дворец гимнастики в Могилеве открыл двери почти 10 лет назад

Такие подарки городам действительно важны - и через годы они не потеряют своего назначения. Среди них и Дворец гимнастики в Могилеве, который уже готовится к своему 10-летию. За это время он стал не только базой по подготовке олимпийцев, но и настоящим центром отдыха. В этом убедился Андрей Ястребов.



Дмитрий Павлючик - восходящая звезда белорусской гимнастики. Юному спортсмену всего 8 лет, однако он уже замечен в таком огромном зале. С гордостью делится своими достижениями - разнообразные кубки, сверкающие медали. За плечами более двух десятков побед в соревнованиях. Мечтает об олимпийской карьере. Поэтому и оттачивает мастерство часами.



Дворец гимнастики в Могилеве открыл двери как раз к празднику 7 Ноября почти 10 лет назад. Сегодня - настоящий спортивный улей. Художественная гимнастика, спортивная акробатика, прыжки на батуте... Ежегодно до 700 юных спортсменов готовят. Девочки и юноши начинают буквально жить спортом.



Спортсмен, замечают тренеры, как и отличный музыкант, - единичный товар. Поэтому к каждому - особое внимание. Вовремя раскрыть талант, поддержать его. Неудивительно, что воспитанники школы ежегодно выполняют даже самое трудное - нормативы мастеров спорта.



А еще возвращаются в альма-матер, чтобы продолжить спортивную карьеру. Уже в качестве тренеров. Максим Бродов - один из многочисленных выпускников школы. Сам когда-то парил над турниками. Теперь учит гимнастике малышей. Передает ценный опыт.



За 10 лет Дворец гимнастики стал настоящей кузницей спортивных талантов. И оздоровительным центром для жителей Могилева. Здесь всегда шумно - в бассейне, на теннисных кортах, в фитнес- и зале единоборств. Более сотни услуг для активного отдыха.



Более востребованный дворец и найти трудно. Работает с 6 часов утра и до позднего вечера. В прошлом году его посетили свыше 240 тысяч человек.











