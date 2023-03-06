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Дворец художественной гимнастики в Минске отмечает пятилетний юбилей
Дворец художественной гимнастики сегодня отмечает пятилетний юбилей. Накануне лучшие работники спорткомплекса получили грамоты и благодарности за проделанную работу. А начинающие грации приняли участие в открытом республиканском турнире "Юная гимнастка" и также получили заслуженные награды.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси: Турнир "Хрустальная роза", который недавно прошел в Беларуси, показал уровень организации проведения подобного рода мероприятий в стране. Мы можем проводить любого уровня соревнования. Приезд топовых спортсменов показывает интерес и к стране, и к данному виду спорту. Важно, что здесь работают увлеченные и устремленные люди. Это наше основное достояние - спортсмены и тренеры.
Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике: Здесь есть комфортные раздевалки, есть где детям отдохнуть между тренировками, иногородним есть где жить. Только мечтать о таких залах, дворцах, о таких условиях! Мы пять лет работаем как сумасшедшие (смеется). Нам не хочется отсюда уходить, мы практически здесь живем.
Свой дом у граций появился 6 марта 2018 года в преддверии Международного женского дня. Белорусский Президент лично принял участие в открытии комплекса вместе с олимпийскими чемпионками - белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой. Минский Дворец художественной гимнастики - один из самых масштабных на территории СНГ.
Это ваш дом. Я хотел бы, чтобы вы здесь не только работали. Труд спортсмена - ужасный труд, я это знаю по себе, немного занимаюсь спортом. И знаю, как трудно вам, особенно маленьким, да все вы здесь малыши. Хочется где-то в интернете посидеть полдня, как ваши сверстники, хочется побегать на улице, быть свободным, незанятым человеком, а вам придется в 7 часов здесь - как Ирина Лепарская мне сегодня рассказывала - растяжка, хореография, потом тренировка, потом вечером опять еще одна тренировка. И так далее, и так далее. Поэтому я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Живите в этом доме дружно, мирно. Работайте, тренируйтесь, отдыхайте, а мы за вас будем болеть.
Современный комплекс помогает нашей сборной демонстрировать высокие результаты на самых крупных мировых форумах и открывать новые таланты среди юных гимнасток. Отметим, что и сама арена ежегодно принимает соревнования высокого уровня.
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