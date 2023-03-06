Дворец художественной гимнастики в Минске отмечает пятилетний юбилей

Это ваш дом. Я хотел бы, чтобы вы здесь не только работали. Труд спортсмена - ужасный труд, я это знаю по себе, немного занимаюсь спортом. И знаю, как трудно вам, особенно маленьким, да все вы здесь малыши. Хочется где-то в интернете посидеть полдня, как ваши сверстники, хочется побегать на улице, быть свободным, незанятым человеком, а вам придется в 7 часов здесь - как Ирина Лепарская мне сегодня рассказывала - растяжка, хореография, потом тренировка, потом вечером опять еще одна тренировка. И так далее, и так далее. Поэтому я хотел, чтобы вы здесь и восстановиться могли, и отдохнуть. Живите в этом доме дружно, мирно. Работайте, тренируйтесь, отдыхайте, а мы за вас будем болеть.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси