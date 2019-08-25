ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Двойной триумф у белорусских юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах

Перемещаемся в Раубичи, где продолжается летний чемпионат мира по биатлону. Сегодняшний день начался для нас двойным триумфом. Дмитрий Лазовский выиграл золото в гонке преследования среди юниоров, а его коллега по сборной Никита Лобастов завоевал серебро. Медалистов поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. К этому моменту завершилась аналогичная гонка среди юниорок. О ее результатах спросим у нашего корреспондента Александра Ярмоша. Он сейчас находится в Раубичах и выходит на прямую связь со студией (прямое включение).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все