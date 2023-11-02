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Двойные стандарты: МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян
Международный олимпийский комитет предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес тех атлетов, тренеров и официальных лиц, которые позволят себе дискриминацию на соревнованиях в отношении представителей Израиля. МОК полагает, что спортсмены не несут ответственность за действия своих правительств.
"МОК придерживается концепции индивидуальной ответственности. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих властей. В случае дискриминационного поведения со стороны спортсменов или тренеров МОК будет работать с Национальным олимпийским комитетом и соответствующей международной федерацией, чтобы обеспечить оперативные меры", - сообщил Международный олимпийский комитет.
Вот только данное заявление противоречит позиции структуры в отношении белорусов и россиян. Напомним, из-за ситуации в Украине наши атлеты с февраля 2022 года отстранены от всех мировых турниров. С недавнего времени отдельные федерации дают допуск спортсменам на состязания, но выступать наши сборные могут только в нейтральном статусе (без флага и гимна) и лишь в индивидуальных дисциплинах. А перед этим нужно еще пройти дополнительные проверки. Вопрос участия в летних Олимпийских играх в Париже 2024 года до сих пор открыт.
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