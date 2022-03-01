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Двукратная олимпийская чемпионка в толкании ядра Адамс объявила о завершении карьеры
Одна из самых титулованных спортсменок в истории - 2-кратная олимпийская чемпионка в толкании ядра новозеландка Валери Адамс - объявила о завершении карьеры на своей странице в Instagram. 37-летняя Адамс отметила, что после завоеванной бронзы в Токио она после долгих рассуждений решила принять именно такое решение. Напомним, что Валери выигрывала золото в Пекине и Лондоне. Также брала награды в Рио и Токио.
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