Двумя гонками преследования сегодня продолжится 5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе

Первыми на лыжню выйдут женщины. Елена Кручинкина накануне заняла высокое 8-е место в спринте, она отправится на дистанцию через минуту с небольшим после лидера - норвежки Тириль Экхофф. Анна Сола - 26-я, 37-й стартовый номер у олимпийской чемпионки Пхенчхана Динары Алимбековой. Прямая трансляция пасьюта начнется на спортивном канале в 14:35.