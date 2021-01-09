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Двумя гонками преследования сегодня продолжится 5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе
Первыми на лыжню выйдут женщины. Елена Кручинкина накануне заняла высокое 8-е место в спринте, она отправится на дистанцию через минуту с небольшим после лидера - норвежки Тириль Экхофф. Анна Сола - 26-я, 37-й стартовый номер у олимпийской чемпионки Пхенчхана Динары Алимбековой. Прямая трансляция пасьюта начнется на спортивном канале в 14:35.
В 16:30 - старт мужской гонки преследования. Роман Елетнов, показавший в спринте лучший результат в карьере - 10-е место, отправится на лыжню спустя 57 секунд после Йоханесса Бе из Норвегии. 13-й номер у Сергея Бочарникова, Антон Смольский - 34-й. 45-й Максим Воробей. Оба пасьюта телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.
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