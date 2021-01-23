ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Двумя гонками продолжится 7-й этап Кубка мира по биатлону

Подняться на пьедестал в гонке с массовым стартом! Именно с таким настроением сегодня на лыжню выйдет один из лидеров женской сборной Беларуси по биатлону Динара Алимбекова на 7-м этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Она единственная белоруска, которая пробилась в сегодняшний масс-старт. Прямая трансляция гонки начнется в 15 часов на "Беларусь 5". А в 16:55 на спортивном канале стартует мужская эстафета. Здесь переживаем за Антона Смольского, Сергея Бочарникова, Никиту Лобастова и Дмитрия Лазовского. Отметим, что завершится местный этап уже завтра. Следующим стартом для биатлонистов станет чемпионат мира в словенской Поклюке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все