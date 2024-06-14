Двумя играми откроется 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Белорусская футбольная Высшая лига после международной паузы возвращается на большие экраны. 14 июня двумя матчами стартует 12-й тур чемпионата страны по футболу. Откроет программу встреча в Молодечно - "Ислочь" примет "Гомель". Стартовый свисток прозвучит в 18 часов.



После завершения поединка в городе солнца отношения на футбольном поле начнут выяснять "Витебск" и "Торпедо-БелАЗ" - лидер чемпионата. Смогут ли парни Дмитрия Молоша укрепиться на первой позиции, или команда Александра Павлова найдет аргументы против "автозаводцев"? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 19:35.