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Двумя матчами 30 июня стартует 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу

14-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует сегодня. Абсолютный аутсайдер турнирной таблицы - "Энергетик-БГУ" - примет "Ислочь", а солигорский "Шахтер" на своем поле сыграет со "Слуцком". В нынешнем году эти пары команд друг с другом еще не играли.

"Беларусь 5" покажет оба матча в прямом эфире. Трансляция из Борисова начнется в 17:50, а из Солигорска - двумя часами позднее.

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