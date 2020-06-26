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Двумя матчами сегодня стартует 15 тур чемпионата Беларуси по футболу

В 7 вечера "Смолевичи" на стадионе "Озерный" сразятся со “Слуцком”. В 17 часов "Энергетик-БГУ" сыграет со "Славией". Прямая трансляция из Молодечно на "Беларусь 5".

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