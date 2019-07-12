Двумя матчами в Могилеве и Минске стартует 15-й тур чемпионата Беларуси по футболу

В эти минуты "Дняпро" принимает столичный "Энергетик-БГУ". Команды - соседи по таблице и пытаются отдалиться от зоны вылета. В 20:45 начнется встреча между "Минском" и "Ислочью". Прямая трансляция поединка на телеканале "Беларусь 5".