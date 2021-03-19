Двумя спринтами стартует этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Заключительный спринт сезона. Двумя гонками в шведском Эстерсунде сегодня стартует этап Кубка мира по биатлону. Он подведет черту под соревновательным годом. Первыми на дистанцию отправятся девушки. Сборную Беларуси представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кривко и Елена Кручинкина. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 14:30. У мужчин в составе нашей команды выступят Сергей Бочарников, Антон Смольский, Максим Воробей, Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов. Борьба за медали в этой гонке начнется в 17:20.