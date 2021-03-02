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Две спринтерские гонки на чемпионате мира по биатлону среди юношей и юниоров в Австрии
Первыми сегодня соревновались девушки с 19 до 21 года. Лучшей из белорусок стала Алина Пильчук - 14 место с двумя промахами, Наталья Карницкая не закрыла одну мишень, но она в итоговом протоколе 26-я, Дарья Кудаева - также один неточный выстрел - 31-я. Выиграла гонку Эми Басерга из Швейцарии. В 16:15 начнется аналогичная дисциплина у юниоров.
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