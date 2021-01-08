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Двумя спринтерскими гонками сегодня в Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону

Первыми на дистанцию в 7 с половиной километров отправятся женщины. У белорусок поборются за награды Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 13:20. Следом в 16:15 стартуют мужчины. Нашу команду представят Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.

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