Двумя спринтерскими гонками сегодня в Оберхофе стартует пятый этап Кубка мира по биатлону

Первыми на дистанцию в 7 с половиной километров отправятся женщины. У белорусок поборются за награды Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины. Прямая трансляция начнется на "Беларусь 5" в 13:20. Следом в 16:15 стартуют мужчины. Нашу команду представят Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.