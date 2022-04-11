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Дзержинский "Арсенал" набрал второй балл в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу

В рамках третьего тура 11 апреля "канониры" сыграли вничью с "Витебском" - 0:0. Программу тура завершает противостояние в Бобруйске, где местная "Белшина" принимает "Гомель". Напомним, лидирует в чемпионате БАТЭ - у команды три победы в трех матчах.

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