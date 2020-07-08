Джасурбек Яхшибоев перешел в "Шахтер"

Солигорский "Шахтер" подтвердил переход нападающего Джасурбека Яхшибоева, о чем сообщил официальный сайт "горняков". Узбекский форвард, который принадлежал ташкентскому "Пахтакору", на правах аренды перешел из минского "Энергетика-БГУ", в котором провел первую половину текущего сезона. В составе "студентов" Жасур провел 14 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал три результативные передачи. На данный момент Яхшибоев делит первое место в гонке бомбардиров Высшей лиги вместе с нападающим "Шахтера" Виталием Лисаковичем, судьба которого в ближайшее время также может измениться.