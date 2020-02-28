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Джо Линн Тернер мотивировал минское "Динамо" на следующий сезон

После заключительного матча минского "Динамо" в чемпионате КХЛ в раздевалке "зубров" мотивировал команду одним из своих хитов и пламенной мотивационной речью на сезон следующий.Экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер после заключительного матча минского "Динамо" в чемпионате КХЛ в раздевалке "зубров" мотивировал команду одним из своих хитов и пламенной мотивационной речью на сезон следующий. Команда Крэйга Вудкрофта обыграла московское "Динамо", 4:3. Хет-трик у Андрея Костицына.

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