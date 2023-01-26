Джокович и его отец получили предупреждение после инцидента с флагом России

На AustralianOpen разворачиваются не только спортивные страсти. Федерация тенниса страны предупредила серба Новака Джоковича и его отца о недопустимости продвижения политических взглядов во время турнира.

Такая реакция последовала после того, как отец именитого теннисиста позировал со зрителями, которые принесли на трибуны флаг России. Старший Джокович попал на видео, на котором он был вместе с мужчиной в футболке с буквой Z, после чего сказал: "Да здравствуют русские!"