Джокович побеждает Надаля в полуфинале "Ролан Гаррос"

Король грунта проиграл битву. Рафаэль Надаль в полуфинале своего главного турнира в карьере "Ролан Гаррос" уступает место в финале сербу Новаку Джоковичу, первой ракетке мира. Накануне в поединке, который продолжался 4 часа 11 минут, Джокович добился победы в четырех увлекательных партиях, уступив при этом в дебютной - 3:6. 6:3. 7:6. 6:2. В финале Джокович встретится со Стефаносом Циципасом из Греции. Новак - первая ракетка мира в одиночном разряде, рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Надаль одержал 20 побед на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде, в том числе рекордные 13 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

