Новак Джокович пробился в 1/8 финала Уимблдона. Для победы в матче третьего круга против представителя АвстралииАлексея Попырина второй ракетке мира понадобилось четыре сета и чуть более 3 часов - 4:6, 6:3, 6:4, 7:6. На счету сербского теннисиста 19 подач навылет, всего 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. За выход в четвертьфинал Джокович поспорит с датчанином Хольгером Руне.