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Джокович выступит на турнире АТР-500 в Дубае

Сербский теннисист Новак Джокович впервые в новом сезоне сыграет на турнире ATP-500 в Дубае. Первая ракетка мира пропустил старты в Австралии и "Гранд Слэм" в Мельбурне из-за миграционных проблем. Джокович сможет беспрепятственно въехать на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. В стране нет никаких особых правил относительно вакцинации для приезжих. Для пересечения границы требуется несколько отрицательных ПЦР-тестов. Новак в Дубае выиграл 5 титулов.

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