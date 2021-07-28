Дзюдоистка М. Трайдос получила порцию встряски перед выступлением на Олимпиаде

Пример мотивации перед выступлением на Олимпиаде. По крайней мере именно так прокомментировала эпизод Мартина Трайдос, которая перед соревнованиями по дзюдо получила порцию, скажем так, тонуса от тренера сборной Германии Клаудиу Пуса. Мол, это была ее просьба. Однако такая встряска спортсменке не помогла. В итоге она проиграла.