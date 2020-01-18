Э. Барти побеждает на турнире в Аделаиде

Австралийка Эшли Барти - победительница домашнего турнира в Аделаиде. В матче за трофей первая ракетка мира в двух сетах обыграла обидчицу нашей Арины Соболенко - украинку Даяну Ястремскую,- 6:2, 7:5. В обновленном рейтинге Соболенко сохранит 12-ю позицию и на следующей неделе стартует в первом в сезоне турнире Большого шлема - Australian Open - встречей с испанкой Карлой Суарес Наварро.