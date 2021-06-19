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Екатерина Галкина объявила о завершении спортивной карьеры в художественной гимнастике
19.06.2021
16:16
Президент
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Александр Лукашенко поздравил с днем рождения Патриарха Кирилла
3 часа назад
Александр Лукашенко поздравил с юбилеем олимпийскую чемпионку Антонину Кошель
3 часа назад
Лукашенко рассказал о ключевых приоритетах в работе ВНС
14 часов назад
Без подмены функционала органов власти: Лукашенко поручил сделать четкую схему работы делегатов ВНС
20 часов назад
Политика
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Выборы-2025: ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ
Недавно
Следующее заседание ВНС намерены провести после выборов Президента Беларуси
20 часов назад
Карпенко: Процесс сбора подписей по выдвижению кандидатов в Президенты идет достаточно активно
18.11.2024
13:47
На Совете Республики одобрили протокол к соглашению о соблюдении требований техрегламентов ЕАЭС
18.11.2024
13:14
Лукашенко себя зарекомендовал именно как опытный, серьезный руководитель - Беляев
17.11.2024
20:44
Общество
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Беларусь и Россия подписали соглашения в области развития транспорта
1 час назад
Плюс 80 км - в Минске увеличится протяженность велодорожек
2 часа назад
Какие амбициозные планы реализует Брестская таможня - 20 ноября в фильме "Зеленый коридор"
3 часа назад
20 ноября стартует проект "Молодежь для Беларуси!" Основное внимание - студентам
3 часа назад
Экономика
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Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году
19.11.2024
08:17
На ОАО "Ивацевичдрев" освоили выпуск ламинирования древесно-стружечных плит
19.11.2024
08:02
В рамках инициативы "Один район - один проект" за 2 года реализовано 47 проектов
18.11.2024
22:57
Изменен порядок открытия иностранных представительств и филиалов в Беларуси
18.11.2024
21:01
Татаринович: Бюджет Фонда соцзащиты населения на 2025 год позволит обеспечить выполнение расходов
18.11.2024
17:02
В мире
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Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
2 часа назад
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
2 часа назад
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
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Регионы
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
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18:36
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17:24
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18:35
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17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
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В Речицком районе погиб рабочий - на него упало сломанное дерево
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