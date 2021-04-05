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Е. Герасимов одолел Г. Пелья на турнире серии ATP в Сардинии

Егор Герасимов уверенно начинает свое выступление на турнире серии ATP в Сардинии. В двух сетах белорус одолел 48-ю ракетку мира - Гидо Пелья. Аргентинец смог взять у Егора лишь четыре гейма, причем все в первом сете. Матч длился 1 час и 26 минут.

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