Е. Герасимов одолел Г. Пелья на турнире серии ATP в Сардинии

Егор Герасимов уверенно начинает свое выступление на турнире серии ATP в Сардинии. В двух сетах белорус одолел 48-ю ракетку мира - Гидо Пелья. Аргентинец смог взять у Егора лишь четыре гейма, причем все в первом сете. Матч длился 1 час и 26 минут.