Е. Герасимов - в четвертьфинале турнира в Пуне

Один из лидеров сборной Беларуси по теннису Егор Герасимов вышел в четвертьфинал престижного теннисного турнира в индийской Пуне, призовой фонд которого более полумиллиона долларов. В матче 1/8 финала Герасимов, который в рейтинге ATP 90-ый, в трех сетах победил серба Николу Милоевича - 2:6, 6:3, 6:2.