Е. Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Уинстон-Сейлеме

Егор Герасимов ночью завершил выступление на турнире в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом более 700 тысяч долларов. В поединке за выход в 1/8 финала белорус уступил на двух тай-брейках французу Ришару Гаске - 6:7 , 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.