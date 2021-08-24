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Е. Герасимов завершил выступление на теннисном турнире в Уинстон-Сейлеме
Егор Герасимов ночью завершил выступление на турнире в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом более 700 тысяч долларов. В поединке за выход в 1/8 финала белорус уступил на двух тай-брейках французу Ришару Гаске - 6:7 , 6:7. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.
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