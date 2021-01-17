Е. Шарангович - первая звезда матча в НХЛ

Егор Шарангович в своемвтором поединке в НХЛ становится первой звездой матча! Белорус в овертайме принеспобеду "Нью-Джерси" в противостоянии с "Бостоном" 2:1. Егорпровел на льду 17 минут и 1 секунду и завершил игру с показателем +1по системе плюс/минус! В общей таблице чемпионата "Нью Джерси" на 11месте, в активе команды три балла! В следующей игреШарангович и компания сыграют с "Нью-Йорк Рейнджерс".