Е. Шарангович: Цель на следующий сезон - заиграть в НХЛ

Рассчитывал поиграть за "Нью-Джерси Девилз" в НХЛ уже в этом году, однако теперь план переносится на следующий сезон. Об этом рассказал нападающий Егор Шарангович. Белорус выступает за фарм-клуб "дьяволов" - "Бингемтон Девилз" в АХЛ. Форвард в лиге провел 57 матчей, забросил 10 шайб и отдал 15 голевых передач. Напомним, в сезоне 2020/2021 у игрока заканчивается трехлетний контракт новичка.



Эксклюзивное интервью с Егором Шаранговичем смотрите в сегодня на "Беларусь 5" в 10 вечера. Проект "Спорт-кадр".



