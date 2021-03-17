Е. Шарангович забрасывает во втором матче подряд в НХЛ

Егор Шарангович забрасывает во втором матче НХЛ подряд. Шайба белорусского форварда минувшей ночью помогла его "Нью-Джерси" взять верх над "Баффало" в регулярном сезоне - 3:2. "Дьяволы", кстати, прервали 11-матчевую серию поражений на домашнем льду, а для белоруса это взятие ворот стало шестым в сезоне. 18 минут и 38 секунд Шарангович провел на льду и заработал коэффициент полезности плюс один.