Е. Шарангович заработал ассистентский балл в матче "Нью-Джерси" против "Рейнджерс"

Егор Шарангович заработал ассистентский балл, а его "Нью-Джерси" минувшей ночью обыграл на выезде "Рейнджерс" в регулярном розыгрыше НХЛ - 4:3. Форвард сборной Беларуси отдал голевой пасс на Джека Хьюза при втором взятии ворот "конных полицейских". Американец, к слову, в этой встрече стал первой звездой - оформил дубль и один набрал один ассистентский балл. Белорусский же форвард в этом противостоянии провел на льду 18 с половиной минут. В его копилке, напомним, уже есть одна шайба - в прошлой игре с "Бостоном" Шарангович был признан лучшим игроком.