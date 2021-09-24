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Единая Лига ВТБ: "Цмокі-Мінск" стартовали с поражения от ЦСКА

Опытные игроки не смогли продемонстрировать достойную игру. Так прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА главный тренер клуба "Цмокі-Мінск" Ростислав Вергун. Напомним, в стартовом матче розыгрыша Единой лиги ВТБ "драконы" уступили звездному армейскому клубу 44:92.

В следующем туре, 2 октября соперником "Цмокаў" в выездной игре станет "Локомотив-Кубань".

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