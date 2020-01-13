Единая лига ВТБ. "Цмокі" побеждают "Автодор"

3-я победа в 13-ти матчах. Минские "Цмокі" на домашней площадке сильнее саратовского "Автодора" - 88:80. Самые результативные в составе хозяев - Максим Салаш и Бранко Миркович - по 16 очков. Пока "драконы" остаются на последнем месте в турнирной таблице. 18 января белорусы на выезде сыграют с третьей командой - это "Локомотив-Кубань".