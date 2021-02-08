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Единая лига ВТБ. "Цмокi" проиграли "Зениту"

Тренерский штаб баскетбольных "Цмокаў" после 12-го поражения в матчах Единой лиги ВТБ заявил, что пока команда не готова показывать хороший результат несколько месяцев подряд на таком уровне. Накануне на площадке "Минск-Арены" клуб Ростислава Вергуна уступил лидеру банковского турнира "Зениту" из Санкт-Петербурга - 73:99. Самым результативным в составе "драконов" стал Крис Клайберн. Американец набрал 23 очка.

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