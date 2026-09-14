"Едины силой, едины духом": VI Всемирные игры кочевников собрали более 3 тыс. атлетов из 113 стран

31 августа VI Всемирные игры кочевников в очередной раз открылись в Кыргызстане, на своей исторической родине. Ровно 12 лет назад, в 2014 году, именно здесь зародилась эта идея. И в этом году игры вернулись. Официальная церемония открытия состоялась на "Бишкек Арене", которая вмещает около 51 тыс. зрителей. Подробности смотрите в "Специальном репортаже".

Церемония открытия стала красочным шоу с выступлением звезд эстрады, причем не только местных, но и зарубежных. Хедлайнером была Николь Шерзингер. Также зрителей ожидало масштабное театрализованное шоу. Это грандиозное представление, посвященное истории, философии и духовному наследию кочевой цивилизации. С использованием современных технологий были показаны сцены, отражающие мировоззрение кочевников. Ну и куда без парада спортсменов. Традиционное торжественное шествие делегаций всех стран-участниц стало апогеем шоу.

В церемонии приняли участие 17 лидеров стран, прибывших на саммит ШОС, в том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко. Сотни тысяч зрителей по всему миру следили за трансляцией. И это не просто политический символизм, это признание. Признание того, что культура кочевников, их традиции, их спорт сегодня выходят на мировой уровень. "Едины силой, едины духом" - таков девиз игр в 2026 году. И эти слова прозвучали не как лозунг, а как констатация факта.

В этом году размах шестых игр поразил своим масштабом. Более 3 тыс. спортсменов из 113 стран мира приняли в них участие. В первых играх, в 2014-м, было всего 583 участника из 19 стран, в том числе из Беларуси. А в этом году делегации приехали из Австралии, Новой Зеландии, Алжира, Египта, Эфиопии, Кабо-Верде. Все они впервые участвовали в играх. География расширилась от Аргентины до Индонезии, от США до Бангладеш.

Игры проходили сразу в двух городах. Церемония открытия состоялась в Бишкеке. А с 1 по 6 сентября основные соревнования развернулись в Иссык-Кульской области в городе Чолпон-Ата. Там, где когда-то останавливались караваны Великого шелкового пути, собрались наследники великой степной цивилизации. Спортивная программа включила 43 дисциплины, объединенные в 9 категорий: национальные игры, конные скачки, состязания на лошадях, национальные виды борьбы, традиционные силовые виды спорта, интеллектуальные игры, стрельба из лука, конная стрельба и охота с животными.

"Эта инициатива началась с 19 стран и сегодня превратилась в масштабное мероприятие. В этом году пройдет 44 вида этноигр, культурная программа 65 стран. У нас задача не только показать нашу культуру, но и показать место игр в нашей истории. Пройдут соревнования на восьми локациях. Между площадками будут ездить 200 автобусов для участников, а помогать в организации будут 700 волонтеров. Мы хотим, чтобы через ваши репортажи мир узнавал о Кыргызстане", - сказал зампредседателя кабинета министров Кыргызстана Улан Маматканов.

Главная интрига игр по традиции - конный блок. Кочевник и лошадь - это не просто всадник и скакун, это симбиоз, выработанный тысячелетиями. Центральным событием стал кокпар, или кок-бору. В этом необычном, но популярном в Азии состязании всадники на лошадях борются за тушу козла весом более 30 кг, которого убивают прямо накануне матча. Их задача завладеть тушей, отобрать ее у соперников и забросить в специальные ворота-казан команды противника.

Это зрелище, от которого захватывают дух. Десятки всадников в бешеной скачке, борьба за добычу, тактика, отвага и чистая первобытная страсть. В этом году именно кок-бору стал самым зрелищным состязанием, показав мастерство команд Кыргызстана и Казахстана. В финале победили хозяева турнира.

Одним из самых больших на играх стал борцовский блок, самый многочисленный. Десятки этнических видов борьбы со всего мира собрались под одной крышей. Российский вид единоборств самбо, признанный во всем мире, в этом году был впервые включен в программу игр наравне с традиционными этническими дисциплинами. Это не просто соревнования, это дипломатия мышц и духа. Здесь неважно, откуда ты родом. Важно, как ты держишь удар. И когда борются монгол и японец, иранец и узбек, турок и киргиз, они говорят на одном языке - языке спорта, чести и взаимного уважения. Кстати, именно в самбо белорус Владислав Мардусевич завоевал серебро в весовой категории до 79 кг.

Всего нашу страну на играх представляли 12 спортсменов, которые выступили в трех дисциплинах. Кроме самбо, это почти все виды традиционной борьбы и армрестлинг. Кстати, именно в армрестлинге белорусам удалось завоевать еще одну медаль. В категории до 90 кг бронзу взял Александр Хващевский.

В этой же дисциплине наши Даниил Веренич и Александр Луцкевич остановились в шаге от пьедестала, они четвертые, но сражались парни до последнего, и лишь судейская ошибка им не позволила попасть в финал.

Что же касается наших борцов, то они, увы, медали не выиграли. Но главный тренер команды считает это не поражением, а ростом. Ведь с каждым таким турниром наши молодые ребята набирают опыт, а значит победы уже не за горами.

"Наши парни показали себя с очень хорошей стороны. Все из них боролись достойно, по 2-3 встречи выиграли, но чуть-чуть не хватило для медали. В 1/4 они проиграли лучшим борцам мира - в основном чемпионам мира и Европы именно по этому виду спорта, поэтому с ними конкурировать очень сложно, но мы учимся. Мы уже вышли на тот уровень, где нас начали бояться. Как раньше говорили: "Белорусы - проходные". Сейчас - не проходные", - отметил тренер сборной Беларуси по борьбе на "ВИК-2026" Александр Шараев.

Куда же без символа кочевников - стрельбы из лука. С места и на полном скаку. Кочевник должен был уметь поразить цель, не останавливая коня. Сегодня это искусство, доведенное до совершенства спортсменами не только из Монголии, Казахстана, Кыргызстана, но и многих других стран.

Были и совсем непривычные для европейского зрителя соревнования. Но от того еще более интересные, например, кыз куумай - погоня за девушкой. Джигит скачет вслед за всадницей. Догонит - его победа, не догонит - ее триумф. Это ритуальное состязание, в котором пересеклись спорт, игра и древние свадебные традиции. А еще эр эниш - борьба всадников. Цель выбить соперника из седла, никаких правил, кроме одного - победит тот, кто остался в себе.

Отдельный блок охота с ловчими птицами и собаками. Беркуты, огромные степные орлы пикируют с небес на приманку с головокружительной скоростью. Кыргызские борзые, тайганы, гордость национальной селекции демонстрируют чутье и скорость. Это не спорт в привычном понимании, это демонстрация тысячелетнего союза человека, зверя и птицы.

Но кочевник - это не только мышцы и скорость, это еще и глубочайший интеллект. На играх были представлены традиционные интеллектуальные игры. Тогуз коргоол - кыргызская настольная стратегическая игра. Мангала - турецкая игра. Вари - еще одна древняя логическая битва. Всего 332 атлета из 53 стран собрались в Чолпон-Ате, чтобы сразиться не мышцами, а разумом. В этих играх хранится мудрость поколений. Кочевник в степи должен был считать головы скота, планировать маршруты, предвидеть погоды. Интеллектуальные игры - это тренировка этого древнего навыка. И в подтверждение тому научные конференции, которые прошли у урочища Кырчын.

"Наука и культура неразрывно связаны и органично интегрированы в деятельность высших учебных заведений. Например, одно из ключевых направлений Университета Центральной Азии - изменение климата и климатические исследования. Но понимание изменения климата, его последствий и поиск решений для борьбы с ними невозможно без понимания культуры, общества, истории и особенностей поведения людей. Поэтому понимание того, как люди ведут себя, как развивают сообщество, какие у сообщества есть традиции, ценности, предпочтения, стремления и амбиции, имеет ключевое значение для понимания науки", - подчеркнул ректор Университета Центральной Азии Кристофер Герри.

Организаторы не стоят на месте. В этом году в программу вошли новые дисциплины - силовые соревнования, стронгмен, бурятские национальные игры по разбиванию хребтовой кости. А вот современного спорта на играх нет. Только те виды, что имеют исторические культурные наследия. Игры кочевников - это не про будущее, это про прошлое, которое становится настоящим. Например, ремесленничество. Многие технологии не изменялись на протяжении тысячелетий.

Культурная программа VI Всемирных игр кочевников по своему размаху не уступала спортивной. Всего было организовано более 600 мероприятий: концерты, международные фестивали, театрализованные постановки, выставки, мастер-классы, показы традиционной одежды, дегустации национальной кухни и многое другое. Здесь главной площадкой стал этногородок "Вселенная кочевников", живое наследие в урочище Кырчын, где гости могли погрузиться в традиционный быт, увидеть ремесла и обряды кочевых народов.

Программа включала множество ярких фестивалей: международный фестиваль этнопесен "Эхо кочевников", "Номад Фест" - фестиваль традиционной музыки и наследия кочевников, а также новаторский фестиваль этнокочевников, где традиционная культура сочеталась с современными жанрами, включая этно-хип-хоп. Главной задачей организаторов было показать кочевую культуру как живое наследие, сохранить традиции и представить их современному миру. Кстати, по словам главного режиссера игр, именно к этому направлению в будущем стоит более внимательно присмотреться белорусам со своей богатой народной культурой.

Масштабное мультимедийное шоу на церемонии закрытия, проходившее под эгидой ЮНЕСКО, зрелищно завершило Всемирные игры кочевников и соединило древние традиции и современные технологии. А театрализованное представление рассказало историю кочевого мира через символический путь капли воды от вершин Хан-Тенгри до кыргызских Ала-Тоо.

В общем медальном зачете на первом месте расположилась сборная Казахстана - 74 медали, из них 32 золота. Второе место у Кыргызстана, общекомандная бронза у россиян. Но, как подчеркнули организаторы, медальный зачет лишь одна сторона спорта. Истинная победа игр в духе взаимного уважения и честного соперничества. На церемонии закрытия эстафету игр передали главе Татарстана. Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в 2028 году в Казани.

Кыргызстан, Турция, Казахстан и теперь Россия - игры растут и расширяются. Олимпиада степей и гор - это не просто турнир, это напоминание о том, что цивилизация началась не с городов, а со степи, ветра, седла и с доверия между человеком и лошадью. И пока это помнят, традиции будут живы.