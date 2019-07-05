ЕГФ опубликовала новую схему распределения мест в еврокубках сезона 2020-2021

Чемпион страны по гандболу не получит прямую путевку в Лигу чемпионов сезона 2020-2021. ЕГФ опубликовала новую схему распределения мест в сильнейшем клубном турнире. Белорусы в рейтинге расположились на 10-й строке. Напрямую в группу получат квоты 9 федераций. Впрочем, еще шесть команд попадут в турнир по wild card, еще одна - федерации, чьи клубы наберут большее количество рейтинговых очков по итогам грядущего сезона.