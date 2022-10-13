Египтянин Мохамед Салах - автор самого быстрого хет-трика в истории

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вошел в историю футбольной Лиги чемпионов! Египтянин стал автором самого быстрого хет-трика в истории турнира. Форвард вышел на замену в матче 4-го тура группового этапа с "Рейнджерс" при счете 3:1 в пользу англичан и за 6 минут и 12 секунд успел забить три гола, где в качестве ассистента все три раза выступил Диогу Жота. Встреча завершилась разгромом шотландской команды - 7:1 - в квартете A мерсисайдцы идут вторыми вслед за "Наполи", обеспечившим себе место в плей-офф.